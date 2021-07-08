Теплее всего будет на Закарпатье, Киевщине, Харьковщине, Луганщине и в Запорожской области. При этом, осадков синоптики не прогнозируют.

К теме И снова жара: синоптики ожидают в июле существенное повышение температуры

В западных регионах Украины температура будет колебаться в пределах +29... +33 градусов. Только на Буковине днем жара спадет до +28. Будет переменная облачность. В Центре и на Севере – ситуация похожая, там прогнозируют до +30...+32. В Запорожской области 9 июля может быть немного жарче – до +33.

В то же время на Юге продержится такая же погода, как и накануне. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях – от +29 до +31 градусов, а в оккупированном Крыму – +28...+30. До +33 градусов прогреется воздух и в восточных областях, а именно – на Харьковщине и Луганщине. При этом в Донецке столбики термометров будут показывать + 29...+31.

Жителям Киева в пятницу, 9 июля, также следует ожидать палящего солнца без осадков – отметки термометров будут достигать + 33 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко также подчеркнула, что в Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с высокой температурой воздуха. Жара в столице, по ее словам, будет продолжаться и дальше.

В ближайшие дни и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30...+35 градусов,

– предостерегла она.

И объяснила, что все это – последствия антициклона, который достиг Украины. При этом в Германии и Франции сейчас царит циклон, там будут дожди и прохлада.

Погода в городах Украины 9 июля

Ужгород – + 31...+33

Львов – + 30...+32

Ивано – Франковск – +29...+31

Тернополь – + 29...+31

Черновцы – + 28...+30

Хмельницкий – + 29...+31

Луцк – +30...+32

Ровно – + 30...+32

Житомир – + 29...+31

Винница – + 29...+31

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – + 30...+32

Чернигов – + 30...+32

Сумы – + 30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – ++30...+32

Запорожье – + 31...+33

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 31...+33

КИЕВ – + 31...+33



Погода в городах Украины 9 июля / Карта Укргидрометцентра