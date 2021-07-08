Найтепліше буде на Закарпатті, Київщині, Харківщині, Луганщині та у Запорізькій області. При цьому, опадів синоптики не прогнозують.
До теми І знову спека: синоптики очікують у липні суттєве підвищення температури
У західних регіонах України температура коливатиметься у межах +29... +33 градусів. Лише на Буковині вдень спека спаде до +28. Буде мінлива хмарність. У Центрі та на Півночі – ситуація схожа, там прогнозують до +30...+32. Лише у Запорізькій області 9 липня може бути трохи спекотніше – до +33.
Водночас на Півдні протримається така ж погода, як і напередодні. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – від +29 до +31 градусів, а в окупованому Криму – +28...+30. До +33 градусів прогріється повітря й у східних областях, а саме – на Харківщині та Луганщині. Натомість у Донецьку стовпчики термометрів показуватимуть +29...+31.
Мешканцям Києва у п'ятницю, 9 липня, також слід очікувати палючого сонця без опадів – позначки термометрів досягатимуть +33 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко також підкреслила, що у Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з високою температурою повітря. Спека у столиці, за її словами, триватиме й далі.
Найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо у східній частині України, до +30...+35 градусів,
– застерегла вона.
Й пояснила, що все це – наслідки антициклону, який досягнув України. Натомість у Німеччині та Франції зараз панує циклон, там будуть дощі та прохолода.
Погода у містах України 9 липня
Ужгород – +31...+33
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – ++30...+32
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33
Погода у містах України 9 липня / Карта Укргідрометцентру