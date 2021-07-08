Найтепліше буде на Закарпатті, Київщині, Харківщині, Луганщині та у Запорізькій області. При цьому, опадів синоптики не прогнозують.

До теми І знову спека: синоптики очікують у липні суттєве підвищення температури

У західних регіонах України температура коливатиметься у межах +29... +33 градусів. Лише на Буковині вдень спека спаде до +28. Буде мінлива хмарність. У Центрі та на Півночі – ситуація схожа, там прогнозують до +30...+32. Лише у Запорізькій області 9 липня може бути трохи спекотніше – до +33.

Водночас на Півдні протримається така ж погода, як і напередодні. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – від +29 до +31 градусів, а в окупованому Криму – +28...+30. До +33 градусів прогріється повітря й у східних областях, а саме – на Харківщині та Луганщині. Натомість у Донецьку стовпчики термометрів показуватимуть +29...+31.

Мешканцям Києва у п'ятницю, 9 липня, також слід очікувати палючого сонця без опадів – позначки термометрів досягатимуть +33 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко також підкреслила, що у Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з високою температурою повітря. Спека у столиці, за її словами, триватиме й далі.

Найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо у східній частині України, до +30...+35 градусів,

– застерегла вона.

Й пояснила, що все це – наслідки антициклону, який досягнув України. Натомість у Німеччині та Франції зараз панує циклон, там будуть дощі та прохолода.

Погода у містах України 9 липня

Ужгород – +31...+33

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – ++30...+32

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33



Погода у містах України 9 липня / Карта Укргідрометцентру