Погода в Украине в воскресенье, 9 мая, будет солнечной и по-весеннему теплой. Синоптики уверяют, что ни в одном регионе не будет дождя.

Теплее всего будет на Западе нашей страны. Там столбики термометров покажут до +17...+19 градусов.

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На Западной Украине возможны ночные заморозки – температура воздуха ночью упадет до отметки в 0...-2 градуса. Зато днем ситуация нормализуется и погода будет по-весеннему теплой – температура воздуха составит +17...+19 градусов. Небо на Востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.

На Севере Украины ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Температура воздуха составит всего +14...+16 градусов. На Юге небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется тучами, которые продержатся до позднего вечера. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов.

В Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 9 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 9 мая / Данные Укргидрометцентра