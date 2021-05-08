Прогноз погоды на 9 мая: в Украину наконец пришло тепло и солнце
Погода в Украине в воскресенье, 9 мая, будет солнечной и по-весеннему теплой. Синоптики уверяют, что ни в одном регионе не будет дождя.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет на Западе нашей страны. Там столбики термометров покажут до +17...+19 градусов.
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На Западной Украине возможны ночные заморозки – температура воздуха ночью упадет до отметки в 0...-2 градуса. Зато днем ситуация нормализуется и погода будет по-весеннему теплой – температура воздуха составит +17...+19 градусов. Небо на Востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов.
На Севере Украины ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Температура воздуха составит всего +14...+16 градусов. На Юге небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется тучами, которые продержатся до позднего вечера. Столбики термометров максимально покажут +15...+17 градусов.
В Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха в столице составит +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 9 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +16...+18
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15
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