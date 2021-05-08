Прогноз погоди на 9 травня: в Україну нарешті прийшло тепло та сонце
Погода в Україні у неділю, 9 травня, буде сонячною та по-весняному теплою. Синоптики запевняють, що у жодному регіоні не буде дощу.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Заході нашої країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +17...+19 градусів.
Важливо Повернулася зима: у Карпатах випало 20 сантиметрів снігу, температура опустилась до -3 градусів
На Західній Україні можливі нічні заморозки – температура повітря вночі впаде до позначки у 0...-2 градуси. Натомість вдень ситуація нормалізується і погода буде по-весняному теплою – температура повітря становитиме +17...+19 градусів. Небо на Сході України весь день буде затягнуте хмарами. Також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.
На Півночі України очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Температура повітря становитиме лише +14...+16 градусів. На Півдні небо буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +15...+17 градусів.
У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Температура повітря у столиці становитиме +13...+15 градусів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 9 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +13...+15
Поділитися новиною