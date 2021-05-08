Погода в Україні у неділю, 9 травня, буде сонячною та по-весняному теплою. Синоптики запевняють, що у жодному регіоні не буде дощу.

Найтепліше буде на Заході нашої країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +17...+19 градусів.

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На Західній Україні можливі нічні заморозки – температура повітря вночі впаде до позначки у 0...-2 градуси. Натомість вдень ситуація нормалізується і погода буде по-весняному теплою – температура повітря становитиме +17...+19 градусів. Небо на Сході України весь день буде затягнуте хмарами. Також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

На Півночі України очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Температура повітря становитиме лише +14...+16 градусів. На Півдні небо буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +15...+17 градусів.

У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Температура повітря у столиці становитиме +13...+15 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 9 травня

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 9 травня / Дані Укргідрометцентру