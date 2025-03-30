Будет ли аномальное тепло и возможен ли снег в апреле: прогноз на месяц

Первый месяц весны в Украине был аномально теплым. Да, температура била рекорды. И хотя в середине марта пришло похолодание, надолго оно уже не задержалось.

Какой же будет погода в апреле, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на апрель в Украине

Ожидается, что апрель в Украине в целом будет теплее средних многолетних показателей. Впрочем, превышение нормы будет не таким значительным, как в марте, – составит примерно 1,5 – 2,7 градуса.

Метеоролог отметил, что из-за увеличения средней температуры, процессы вегетации всех растений ускорятся. Поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а заморозках. То есть снижение температуры воздуха ниже 0 градусов на фоне положительной среднесуточной температуры.

Вероятно, количество осадков распределится более неравномерно. Ведь существенная часть будет выпадать за счет конвективных процессов, которые являются более характерными для теплого полугодия.

Впрочем, целом месячное количество осадков в апреле будет в пределах климатической нормы. Только на Левобережье может превышать ее на 20 – 50%.

Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он периодически будет наблюдаться, что для этого региона является нормой,

– отметил Кибальчич.

Кстати, метеоролог констатировал, что первый месяц весны на всей территории Украины оказался аномально теплым, кое-где даже рекордным. Во многих регионах среднемесячная температура воздуха превысила исторические значения за все время метеорологических наблюдений.

Практически в течение всего марта господствовали теплые воздушные массы с юга и юго-запада. Лишь в начале и в середине месяца было кратковременное похолодание.

Кибальчич прогнозирует, что в апреле продолжится устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет еще более выраженной, чем в марте.

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