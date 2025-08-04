Ранее в части областей Украины уже в августе фиксировали заморозки. Так, температура воздуха местами достигала -2 градусов.

Но возможно ли сильное похолодание в августе этого года, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будет ли резкое похолодание в августе?

Наталья Птуха отметила, что история и архивы иногда фиксировали заморозки уже в августе. Абсолютный минимум в Карпатах, а также северных, восточных, Волынской и Запорожской областях в августе местами достигал до -2 градусов.

Однако пока предпосылок для таких погодных условий, по крайней мере в первой декаде августа, точно не ожидаем,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

В общем какое-то резкое изменение погоды в Украине пока не предвидится, отметила Наталья Птуха.

Добавим, по прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в августе будет в пределах +20 – +26 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Только в западных областях +17 – +20 градусов, что в пределах нормы.