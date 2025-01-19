Сколько еще будет тепло в Украине: ждать ли резкого похолодания с большими морозами

Прошла уже более половины зимы. Впрочем, сильных морозов в Украине еще не было. Погода продолжает удивлять аномальным теплом.

И ждать ли резкого похолодания, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В каких областях будет идти мокрый снег: прогноз погоды на 19 января

Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток в Украине будет без осадков. Только в воскресенье на Востоке, ночью и на Юго-Востоке небольшой мокрый снег.

В западных областях на дорогах местами гололедица. Ночью и утром воскресенья местами туман.

Температура ночью от +3 до -5 градусов, днем 0 – +6 градусов, 20 – 21 января на Закарпатье, Прикарпатье и Юге до +10 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, минимум до 23 января значительное похолодание в Украине не ожидается. Так, ночью преимущественно -1 – +1, а днем еще до +7 градусов.

Прогноз погоды на 19 – 23 января / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что 20 января ожидается потепление. Также представитель Укргидрометцентра отмечала, примерно так будет продолжаться и дальше эта зима. Температура преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов.