Будут ли сильные снегопады или ливни на следующей неделе

В течение 6 – 12 января в Украине ожидается аномально теплая погода. Будут идти дожди, местами снег и метели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Снег и дожди в Украине

По прогнозу Кибальчича, ночью понедельника на Западе, днем также на Севере и местами в центральных областях будет снег с переходом в дождь и ледяную крупу. Кроме того, возможен гололед, а на дорогах гололедица. Между тем в других регионах существенных осадков не будет.

Во вторник будет преобладать погода без осадков. Только ночью на Юго-Востоке ожидается снег и мокрый снег. Кое-где гололедица.

В среду ночью на Западе, днем также в северных, центральных и северо-восточных областях ожидаются дожди. В Карпатах – с мокрым снегом.

В четверг на Западе местами небольшие осадки, – мокрый снег, туман и дождь. Также местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Между тем на остальной территории Украины преимущественно без осадков.

В пятницу небольшие дожди ожидаются местами в западных областях. В остальных регионах – без существенных осадков.

Ночью субботы в западных областях дождь с переходом в снег и мокрый снег. Также местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также могут быть в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков.

В воскресенье ночью дожди с мокрым снегом на Юге, Севере и в центральных областях. Днем небольшой дождь на Северо-Востоке. На остальной территории нашего государства – без существенных осадков.