Так, накануне Игорь Кибальчич сделал прогноз на неделю. Будет ли на День Независимости сильная жара, передает 24 Канал.

Кстати Сколько еще будет сильная жара: ждать ли резкого похолодания

Прогноз погоды на День Независимости

По прогнозу Кибальчича, в субботу по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +13 – +18 градусов, на побережье морей до +21. Днем в Украине +29 – +34 градуса. Впрочем, на Юго-Западе местами снова сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.

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Кстати, вероятно, сильная жара будет в юго-западных областях и в воскресенье, 25 августа. Кроме того, осадки на территории нашего государства не ожидаются.