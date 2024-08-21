Так, напередодні Ігор Кібальчич зробив прогноз на тиждень. Чи буде на День Незалежності сильна спека, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на День Незалежності

За прогнозом Кібальчича, у суботу по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +13 – +18 градусів, на узбережжі морів до +21. Вдень в Україні +29 – +34 градуси. Втім, на Південному Заході подекуди знову сильна спека, зокрема, +35 – +38 градусів.

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До речі, ймовірно, сильна спека буде в південно-західних областях і в неділю, 25 серпня. Окрім того, опади на території нашої держави не очікуються.