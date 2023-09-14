Дожди возвращаются: будут ли затяжные осенние ливни в сентябре

После продолжительного бездождливого периода в Украине будут осадки. Они ожидаются в большинстве областей, кроме того, кое-где возможна гроза.

Как долго будет дождь и будут ли уже затяжные осенние ливни, в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди будут, но недолго

Наталья Птуха отметила, что в Украине уже давно не было дождей. В то же время практически во всех областях наблюдался высокий уровень пожарной опасности.

Осадки нам принесет атмосферный фронт. Он будет с Запада близиться к территории Украины. Уже в четверг, 14 сентября, утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды на 14 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

То есть, это еще не такие осенние затяжные дожди. Довольно активный атмосферный фронт за два дня пройдет всю территорию Украины. Почти по всем областям, конечно же, с разной интенсивностью ожидаем осадков в виде дождя, кое-где и грозы. В Киеве также ожидаем кратковременный дождь и грозу,

– отметила синоптик.

Добавила, что дальше этот атмосферный фронт пройдет. 15 сентября еще ночью в большинстве областей может быть, а днем только на Левобережье кратковременные дожди и грозы, остальная территория уже без осадков.

16 сентября на территорию Украины будет влиять антициклон, поле высокого давления. Это обеспечит еще один период спокойной погоды. Кстати, температура снизится. Впрочем, пока без значительного похолодания.

Будет ли еще сильная жара, рекордная температура, или наоборот ждать заморозков, уже в скором времени читайте в интервью с Наталией Птухой на сайте