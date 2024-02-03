Чем и как удивит погода в феврале 2024 года, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, где будет теплее всего в этом месяце.

Обратите внимание Метели, снегопады и сильный ветер: в каких областях ухудшится погода

Прогноз погоды на февраль

Так, по словам Кибальчич, в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. Кстати, в начале месяца в Одесской области и в Крыму днем воздух может прогреться до более 10 градусов тепла.

Ближе к середине февраля не исключены значения 15 – 20 градусов тепла в отдельные дни,

– писал синоптик.

Однако, на Востоке, Севере и Полесье немного прохладнее. Впрочем, по прогнозу Кибальчича, температурный фон в среднем за февраль по Украине будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 тепла, что примерно на 2 – 5 градусов выше климатической нормы.

При этом, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов,

– подчеркнул эксперт.

Кстати, осадки будут выпадать относительно равномерно в течение всего месяца. Суммарное количество ожидается в пределах 30 – 70 миллиметров, в западных областях местами 80 – 110 миллиметров, что около нормы.

Кое-где выше нормы на 20 – 40%. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. Подавляющая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южной половине и Крыму,

– отметил синоптик.

Также добавил, что в связи с частыми прохождениями циклонов и атмосферных фронтов, в течение февраля возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер в отдельные дни, временами до 15 – 22 метров в секунду.

Интересно! Кибальчич отметил еще тот факт, что сейчас сохраняется теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане. Заметил, как показывает метод аналогов, при явно выраженной положительной фазе этого колебания, в Восточной Европе февраль обычно теплее нормы. Например, это хорошо было заметно в 1998 и 2016 годах.