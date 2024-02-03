Чим і як здивує погода в лютому 2024 року, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також сказав, де буде найтепліше цього місяця.

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Прогноз погоди на лютий

Так, за словами Кібальчич, в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. До речі, на початку місяця на Одещині й у Криму вдень повітря може прогрітися до понад 10 градусів тепла.

Ближче до середини лютого не виключені значення 15 – 20 градусів тепла в окремі дні,

– писав синоптик.

Однак, на Сході, Півночі та Полісся трохи прохолодніше. Втім, за прогнозом Кібальчича, температурне тло в середньому за лютий по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 тепла, що приблизно на 2 – 5 градусів вище за кліматичну норму.

При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів,

– підкреслив експерт.

До речі, опади будуть випадати відносно рівномірно впродовж усього місяця. Сумарна кількість очікується в межах 30 – 70 міліметрів, у західних областях подекуди 80 – 110 міліметрів, що близько норми.

Подекуди вище за норму на 20 – 40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних та східних регіонах. Переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо у південній половині та Криму,

– зазначив синоптик.

Також додав, що у зв'язку з частими проходженнями циклонів та атмосферних фронтів, упродовж лютого можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер в окремі дні, часом до 15 – 22 метрів на секунду.

Цікаво! Кібальчич відмітив ще той факт, що наразі зберігається тепла фаза Ель-Ніньо в Тихому океані. Зауважив, як показує метод аналогів, при явно вираженій позитивній фазі цього коливання, у Східній Європі лютий зазвичай тепліший за норму. Наприклад, це добре було помітно у 1998 та 2016 роках.