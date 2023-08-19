Где будет лить 19 – 21 августа, а в каких регионах пригреет до 36 градусов, ссылаясь на синоптиков сообщает 24 Канал.
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Какая будет погода в ближайшие дни
В последующие трое суток сохранится жаркая погода. Ночью столбики термометров будут достигать +16...+22 градусов, днем +28...+33.
В южной части и восточных областях местами +35...+36 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Так что перед выходом на улицу обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом.
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Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала
Днем (19 августа – 24 Канал) в Карпатском регионе, в воскресенье в западных и северных областях, в понедельник в Украине, кроме Юга и Востока, местами пройдут кратковременные дожди с грозами,
– спрогнозировали синоптики.
Ориентировочный прогноз на 20 августа / Скриншот из Укргидрометцентра