Где будет лить 19 – 21 августа, а в каких регионах пригреет до 36 градусов, ссылаясь на синоптиков сообщает 24 Канал.

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Какая будет погода в ближайшие дни

В последующие трое суток сохранится жаркая погода. Ночью столбики термометров будут достигать +16...+22 градусов, днем +28...+33.

В южной части и восточных областях местами +35...+36 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Так что перед выходом на улицу обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом.

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Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Днем (19 августа – 24 Канал) в Карпатском регионе, в воскресенье в западных и северных областях, в понедельник в Украине, кроме Юга и Востока, местами пройдут кратковременные дожди с грозами,

– спрогнозировали синоптики.

Ориентировочный прогноз на 20 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Ранее в комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера.