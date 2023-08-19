Де литиме 19 – 21 серпня, а в яких регіонах пригріє до 36 градусів, з посиланням на синоптиків повідомляє 24 Канал.

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Яка буде погода найближчими днями

У наступні три доби утримається спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +16...+22 градусів, вдень + 28...+33.

У південній частині та східних областях місцями +35...+36 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тож перед виходом на вулицю обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом.

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Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Вдень (19 серпня – 24 Канал) у Карпатському регіоні, у неділю в західних та північних областях, в понеділок в Україні, крім Півдня та Сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами,

– спрогнозували синоптики.

Орієнтовний прогноз на 20 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру.