Де литиме 19 – 21 серпня, а в яких регіонах пригріє до 36 градусів, з посиланням на синоптиків повідомляє 24 Канал.
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Яка буде погода найближчими днями
У наступні три доби утримається спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +16...+22 градусів, вдень + 28...+33.
У південній частині та східних областях місцями +35...+36 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Тож перед виходом на вулицю обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом.
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Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу
Вдень (19 серпня – 24 Канал) у Карпатському регіоні, у неділю в західних та північних областях, в понеділок в Україні, крім Півдня та Сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами,
– спрогнозували синоптики.
Орієнтовний прогноз на 20 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру