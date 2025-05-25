Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в социальных сетях.

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Какая погода в горах сегодня

Карпатские горы снова засыпало снегом. На высокогорье в разгар весны бушует зима, столбики термометра показывают мороз.

Так, по данным спасателей Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван 25 мая было облачно. Местность накрыл туман и шел снег. Ветер дул со скоростью до 16 метров в секунду, а температура воздуха составляла 3 градуса мороза.

В СМИ также сообщили, что снегом засыпало известный курорт Драгобрат.

Заснеженные Карпаты 25 мая: смотрите видео

Снег на курорте Драгобрат: поразительное видео

Напомним, снежная погода в горах несет опасность для туристов. Так второй раз за месяц в Карпатах погиб украинец. Руководитель туристической группы нашел тело неизвестного мужчины недалеко от вершины горы Поп Иван. Правоохранители установили, что им является мужчина 1991 года рождения из Львовской области. Обстоятельства его смерти выясняются.