Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Непогода в Украине 25 мая
Днем воскресенья, 25 мая, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет бушевать непогода. Так, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
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Непогода 25 мая / Скриншот из Укргидрометцентра
У ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Спасатели призвали быть осторожными.
Кстати, синоптики прогнозировали, что в ближайшие 3 суток, 25 – 27 мая, в большинстве северных, центральных и южных областей будут кратковременные дожди, местами с грозами.
Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской области местами значительные дожди, в отдельных районах град. На остальной территории преимущественно без осадков.
На Левобережье местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Западе +4 – +11, днем +11 – +18. На остальной территории ночью +12 – +17 градусов, днем +21 – +28, но местами в центральных, северных и южных областях +17 – +22 градуса.
Погода на июнь 2025 года
По прогнозу Укргидрометцентра, в июне средняя месячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов. Это на 1,5–2 градуса выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 45 – 82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 миллиметра, что в пределах нормы.
Кстати, абсолютный максимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в июне, достигает +32 – +38,5 градуса, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33.
Абсолютный минимум – +1 – +9 градусов, но в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3–-3,4 градуса, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.