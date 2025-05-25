Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні 25 травня

Вдень неділі, 25 травня, у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях вируватиме негода. Так, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Негода 25 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

У ДСНС наголосили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Рятувальники закликали бути обережними.

До речі, синоптики прогнозували, що в найближчі 3 доби, 25 – 27 травня, у більшості північних, центральних і південних областей будуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Удень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині подекуди значні дощі, в окремих районах град. На решті території переважно без опадів.

На Лівобережжі місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Заході +4 – +11, удень +11 – +18. На решті території вночі +12 – +17 градусів, удень +21 – +28, але місцями в центральних, північних і південних областях +17 – +22 градуси.

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