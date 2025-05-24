Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Там закликали дотримуватися правил безпеки.

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Де будуть грози 25 травня

Погіршення погодних умов прогнозують у Києві, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

Йдеться про грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Будьте обережні!

– зазначили в ДСНС.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Удома радять зачинити вікна та вимкнути електроприлади, зокрема телефон.

Нагадаємо, синоптики повідомили про несприятливу погоду 25 травня на більшості території Україні. Термометри у західних областях вночі показуватимуть 4 – 9 градусів тепла, а вдень 11 – 16. На решті території вночі буде 12 – 17 градусів, вдень 23 – 28 (а у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – 17 – 22).