По всій країні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 25 травня

Синоптики прогнозують у неділю короткочасні дощі у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненській областях.

Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині очікують грози, а в окремих районах – град, шквали 15 – 20 метрів за секунду та місцями значні дощі.

На решті території Україна неділя пройде без опадів.

Вітер цього дня буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, а на Лівобережжі – вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Термометри у західних областях вночі показуватимуть 4 – 9 градусів тепла, а вдень 11 – 16.

На решті території вночі буде 12 – 17 градусів, вдень 23 – 28 (а у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – 17 – 22).

Погода 25 травня

Прогноз погоди на 25 травня / Фото Укргідрометцентр

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +18...+20;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +19...+21;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +21...+23;
  • Херсон +25...+27;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +25...+27;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +26...+28;
  • Харків +24...+26.