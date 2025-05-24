По всій країні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 25 травня

Синоптики прогнозують у неділю короткочасні дощі у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненській областях.

Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині очікують грози, а в окремих районах – град, шквали 15 – 20 метрів за секунду та місцями значні дощі.

На решті території Україна неділя пройде без опадів.

Вітер цього дня буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, а на Лівобережжі – вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Термометри у західних областях вночі показуватимуть 4 – 9 градусів тепла, а вдень 11 – 16.

На решті території вночі буде 12 – 17 градусів, вдень 23 – 28 (а у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – 17 – 22).

Прогноз погоди на 25 травня / Фото Укргідрометцентр

Якою буде погода в обласних центрах