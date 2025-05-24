По всей стране будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 25 мая

Синоптики прогнозируют в воскресенье кратковременные дожди в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской ожидают грозы, а в отдельных районах – град, шквалы 15 – 20 метров в секунду и местами значительные дожди.

На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, а на Левобережье – днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Термометры в западных областях ночью будут показывать 4 – 9 градусов тепла, а днем 11 – 16.

На остальной территории ночью будет 12 – 17 градусов, днем 23 – 28 (а в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях – 17 – 22).

Прогноз погоды на 25 мая / Фото Укргидрометцентр

Какой будет погода в областных центрах