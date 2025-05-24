По всей стране будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 25 мая
Синоптики прогнозируют в воскресенье кратковременные дожди в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.
Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской ожидают грозы, а в отдельных районах – град, шквалы 15 – 20 метров в секунду и местами значительные дожди.
На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.
Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, а на Левобережье – днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Термометры в западных областях ночью будут показывать 4 – 9 градусов тепла, а днем 11 – 16.
На остальной территории ночью будет 12 – 17 градусов, днем 23 – 28 (а в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях – 17 – 22).
Прогноз погоды на 25 мая / Фото Укргидрометцентр
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +18...+20;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +19...+21;
- Винница +19...+21;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +26...+28;
- Харьков +24...+26.