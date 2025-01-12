Аномальный январь: тепло еще задержится, или придет резкое похолодание

Прошла уже почти половина зимы. Впрочем, сильных морозов, даже до -20 градусов, в Украине еще не было. Погода продолжает удивлять аномальным теплом.

Будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики сделали прогноз на ближайшие трое суток. В частности, отметили, что 12 января в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей будет небольшой снег, мокрый снег. В Карпатах ночью умеренные осадки.

На Юго-Востоке мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. На остальной территории существенные осадки не ожидаются.

13 – 14 января уже преимущественно без осадков. Только ночью понедельника кое-где слабый снег.

Температура ночью -1 – -8 градусов (13 января на Юге около 0 градусов), днем от -3 до +3 градусов, 12 – 13 января в южной части 0 – +6 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, с 15 января морозы могут несколько ослабиться. По предварительным прогнозам на картах, ночью 16 января только -1 – -4 градуса. Днем почти везде плюсовая температура. Однако более +3 пока не ожидается.

Ориентировочный прогноз на 16 января / Скриншот с Укргидрометцентра