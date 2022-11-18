Невероятно: в Карпатах выпало более метра снега

18 ноября в Карпатах выпало много снега. Спасатели призвали воздержаться от походов в высокогорье.

Сейчас в Карпатах усложнены погодные условия. Об этом заявил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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В Карпатах выпало более метра снега

18 ноября на горе Поп Иван в Карпатах выпало от 40 до 60 сантиметров снега, на склонах – более метра.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер западный, 11-12 м/с, температура воздуха -4 градусов,

– отметили спасатели.



В Карпатах выпало много снега / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Заметим, что спасатели также призвали воздержаться от походов на высокогорье.

После снегов и морозов в Украине еще будет потепление

Потепление накроет Украину с начала следующей недели, 22 ноября. Кстати, синоптик Наталья Диденко призвала украинцев не пугаться холодной погоды, ведь это нормальная сезонная программа для нашего умеренно-континентального климата.

Напомним, по данным синоптического ресурса Gismeteo, в первый месяц зимы в Украине будет много снега. В Киеве он будет падать практически каждый день до конца декабря. С 20-х чисел месяца ударят сильные морозы – температура воздуха опустится до -14 градусов днем и -18 градусов ночью.

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