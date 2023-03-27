Удивительными снимками из Карпат поделились спасатели. Кстати, недавно на гору Пип Иван в Карпатах прилетела краснокнижная птица.

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Впечатляющие фото утренних Карпат

По словам спасателей, на высокогорье снег может лежать до лета. Сегодняшнее весеннее утро в Карпатах дышит ранней прохладой.

Игра цветов в высокогорье украинских Карпат завораживает,

– отметили спасатели.

На обнародованных кадрах видно, как утреннее солнце сходит над Карпатами. Выглядит это невероятно, потому что в горах еще лежит снег.

Как выглядят удивительные Карпаты / фото ГСЧС Украины

Обратите внимание! Если вы планируете отправляться в поход, учитывайте прогноз погоды и убедитесь в безопасности восхождения.

Погода в Украине 27 марта

На Востоке ночью будет небольшой дождь, но вместе с тем температура – самая теплая по всей Украине: от 15 до 18 градусов.

На Западе и Севере нашего государства украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер. Кроме того, в Центре и Юге Украины будет дождь. Хотя и температура будет немного выше, чем на Западе – от 11 до 14 градусов тепла.

В Киеве облачно с прояснениями и без осадков 27 марта. Ветер – южный, от 5 до 10 метров в секунду.