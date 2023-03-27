Дивовижними знімками з Карпат поділилися рятувальники. До речі, нещодавно на гору Піп Іван у Карпатах прилетіла червонокнижна птаха.

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Вражаючі фото ранкових Карпат

За словами рятувальників, на високогір'ї сніг може лежати до літа. Сьогоднішній весняний ранок у Карпатах дихає ранньою прохолодою.

Гра кольорів у високогір'ї українських Карпат заворожує,

– зазначили рятувальники.

На оприлюднених кадрах видно, як ранкове сонце сходить над Карпатами. Виглядає це неймовірно, оскільки у горах ще лежить сніг.

Як виглядають дивовижні Карпати / фото ДСНС України

Зверніть увагу! Якщо ви плануєте вирушати в похід, враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження.

Погода в Україні 27 березня

На Сході вночі буде невеликий дощ, але разом з тим температура – найтеплішою по всій Україні: від 15 до 18 градусів.

На Заході та Півночі нашої держави українцям сподіватися на суху погоду також не варто. До того ж можливий сильний вітер. Окрім того, в Центрі та на Півдні України дощитиме. Хоча й температура буде трохи вищою, аніж на Заході – від 11 до 14 градусів тепла.

У Києві буде хмарно з проясненнями та без опадів 27 березня. Вітер – південний, від 5 до 10 метрів на секунду.