В ГСЧС сообщили, что уже объявлен уровень опасности в западных областях. Самая плохая погода будет на Закарпатье.

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Какая погода будет на Западе 30 – 31 июля

В Западных областях будет дождь, а также могут начаться грозы. В отдельных районах возможен и град со шквальным ветром скоростью 15 – 20 метров в секунду. Поэтому там объявлен уровень опасности I – "желтый".

Что касается самих Карпат и Закарпатской области, то погода действительно может быть более опасной. Поэтому объявленный уровень опасности в этой части Украины ІІ уровня – "оранжевый".



Прогноз погоды на Закарпатье 31 июля / Карта Укргидрометцентра.

Обратите внимание! Даже уровень опасности "желтый" означает, что непогода может привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Кроме того, возможно прекращение движения автотранспорта на некоторых участках дорог. Относительно оранжевого – опасность еще больше. Поэтому следует быть особенно осмотрительными в эти дни.

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