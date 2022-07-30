В ГСЧС сообщили, что уже объявлен уровень опасности в западных областях. Самая плохая погода будет на Закарпатье.
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Какая погода будет на Западе 30 – 31 июля
В Западных областях будет дождь, а также могут начаться грозы. В отдельных районах возможен и град со шквальным ветром скоростью 15 – 20 метров в секунду. Поэтому там объявлен уровень опасности I – "желтый".
Что касается самих Карпат и Закарпатской области, то погода действительно может быть более опасной. Поэтому объявленный уровень опасности в этой части Украины ІІ уровня – "оранжевый".
Прогноз погоды на Закарпатье 31 июля / Карта Укргидрометцентра.
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