У ДСНС повідомили, що вже оголошений рівень небезпечності у західних областях. Найгірша погода буде на Закарпатті.
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Яка погода буде на Заході 30 – 31 липня
У Західних областях буде сильно дощити, а також можуть початися грози. В окремих районах можливий і град зі шквальним вітром швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Тому там оголошений рівень небезпеки І – "жовтий".
Щодо самих Карпат і Закарпатської області, то тут погода справді може бути більш небезпечною. Тому оголошений рівень небезпеки в цій частині України ІІ рівня – "помаранчевий".
Прогноз погоди на Закарпатті 31 липня / Карта Укргідрометцентру
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