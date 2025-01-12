Ввиду этого, объявлен І уровень опасности – желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Киевлян предупредили об опасности

Непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.

13 января на дорогах гололедица,

– написали в Укргидрометцентре.

К слову, температура ночью ожидается от -2 до -7, а днем – от -3 до +2 градусов Цельсия.

В Киеве – ночью от -4 до -6, а днем от 0 до -2 градусов Цельсия.

Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее 24 Канал сообщал, какой будет погода в Украине в понедельник, 13 января. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается, однако ночью на западе и юго-востоке будет идти небольшой снег.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.