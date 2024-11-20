В ночь на 21 ноября в Киеве ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на КГВА и КГГА.

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Что известно о непогоде в Киеве 21 ноября

Ожидаются дожди, мокрый снег, а также гололедица на дорогах, что может создать трудности для движения транспорта.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от нуля до +3 градусов. В некоторых районах прогнозируют налипание мокрого снега. Из-за этих погодных явлений объявлен желтый уровень опасности, который уже считается потенциально опасным для населения и инфраструктуры.

Дорожные службы готовятся к работе в условиях непогоды. Техника выедет еще до начала осадков, чтобы обработать дороги, мосты и тротуары противогололедными материалами. "Киевавтодор" подготовил более 550 единиц специализированной техники и запас необходимых материалов для борьбы с зимними условиями.

Водителей просят быть максимально осторожными за рулем. Тем, кто до сих пор ездит на летних шинах, рекомендуют как можно скорее заменить их на зимние, во избежание аварийных ситуаций.

Погода в Украине 21 ноября