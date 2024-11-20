У ніч на 21 листопада в Києві очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на КМВА та КМДА.

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Що відомо про негоду в Києві 21 листопада

Очікуються дощі, мокрий сніг, а також ожеледиця на дорогах, що може створити труднощі для руху транспорту.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від нуля до +3 градусів. У деяких районах прогнозують налипання мокрого снігу. Через ці погодні явища оголошено жовтий рівень небезпеки, який вже вважається потенційно небезпечним для населення та інфраструктури.

Дорожні служби готуються до роботи в умовах негоди. Техніка виїде ще до початку опадів, щоб обробити дороги, мости та тротуари протиожеледними матеріалами. "Київавтодор" підготував понад 550 одиниць спеціалізованої техніки та запас необхідних матеріалів для боротьби з зимовими умовами.

Водіїв просять бути максимально обережними за кермом. Тим, хто досі їздить на літніх шинах, рекомендують якомога швидше замінити їх на зимові, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Погода в Україні 21 листопада