Хотя уже почти середина весны, но погода продолжает удивлять. К тому же синоптики прогнозируют переменную облачность.

Важно Среди весны в Украине неожиданно ударят морозы

Киев атакуют заморозки

Ночью 29 – 30 апреля в столице и области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 5 градусов, ІІ уровень опасности – оранжевый.



Погода в Киеве 29 – 30 апреля / Укргидрометцентр

Также 1 – 2 мая прогнозируют заморозки на поверхности земли 0 – 3 градуса, І уровень опасности – желтый.



Погода в Киеве 1 и 2 мая / Укргидрометцентр

Кроме того, в выходные синоптики также прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью заморозки 0 – 2 градуса, температура днем составит 14 – 16 градусов тепла.

Где в Украине резко похолодает

По прогнозам синоптиков, жители западных областей снова почувствуют похолодание. Так, температура воздуха опустится до +7...+10 градусов.

Кстати, понижение температуры ожидается и ночью 27 апреля. В частности, до +3 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, по меньшей мере, до 29 апреля в части областей будут идти дожди. Также иногда возможны грозы.