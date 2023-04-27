Хоча вже майже середина весни, але погода продовжує дивувати. До того ж синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Важливо Серед весни в Україні несподівано вдарять морози

Київ атакують заморозки

Уночі 29 – 30 квітня у столиці та області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5 градусів, ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.



Погода у Києві 29 – 30 квітня / Укргідрометцентр

Також 1 – 2 травня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси, І рівень небезпечності – жовтий.



Погода у Києві 1 та 2 травня / Укргідрометцентр

Окрім цього, у вихідні синоптики також прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Уночі заморозки 0 – 2 градуси, температура вдень становитиме 14 – 16 градусів тепла.

Де в Україні різко похолодає

За прогнозами синоптиків, мешканці західних областей знову відчують похолодання. Так, температура повітря опуститься до +7...+10 градусів.

До речі, зниження температури очікується і вночі 27 квітня. Зокрема, до +3 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, щонайменше до 29 квітня у частині областей йтимуть дощі. Також подекуди можливі грози.