За прогнозом синоптиків, з середи, 26 квітня, у частині областей знову похолодає. Де чекати зниження температури, розповідаємо далі.

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У яких областях значно похолодає

Поки на Півночі, Півдні та Сході вдень здебільшого до +18, а подекуди і +21, мешканці західних областей знову відчують похолодання.

Так, за прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +7...+10 градусів. Зауважимо, що це у два рази менше, аніж у понеділок. Адже 24 квітня на Заході було до +19.

До речі, зниження температури очікується і вночі четверга. Зокрема, до +3 градусів.

Зверніть увагу! За прогнозом Укргідрометцентру, щонайменше до 29 квітня у частині областей йтимуть дощі. Також подекуди можливі грози. Тож, якщо не любите мокнути, не поспішайте ховати свої парасольки та стежте за прогнозами погоди.

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Прогноз погоди на 26 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру