В связи с непогодой в городе объявили I уровень опасности, желтый.
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По сообщению департамента муниципальной безопасности КГГА, в столице до конца суток 12 марта, а также ночью и утром 13 марта на дорогах ожидается гололедица.
Жителей и гостей столицы во избежание травм просят придерживаться советов во время гололеда. Для водителей речь идет о соблюдении скоростного режима, дистанции и отказ от рискованных маневров. Также автомобилистам напоминают включать габаритные огни или противотуманные фонари.
Пешеходам прежде всего советуют не держать руки в карманах, а размахивать ими в такт ходьбы, ведь так лучше удержать равновесие, а также быть внимательными как на дороге, так и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.
Укргидрометцентр предупреждает о непогоде
В Украине объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 12 по 15 марта из-за повышения и удержания высоких уровней воды.
- Затопление пойменных территорий и дорог на пойме будет наблюдаться на реке Десна и ее притоке Снов. Это приведет к нарушению транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области, где объявлен желтый уровень опасности.
- Также на Верхнем Днепре (в пределах страны) фиксируется затопление поймы, что нарушает транспортное сообщение приречных сел, в частности водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области. Здесь зафиксирован оранжевый уровень опасности.
- Соответствующие службы призывают жителей указанных районов быть максимально осторожными, воздерживаться от поездок в зоны возможных затоплений и следить за оперативной информацией. Органы местной власти и спасательные службы осуществляют все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и минимизации последствий повышения уровней воды.