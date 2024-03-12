У зв'язку з негодою у місті оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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За повідомленням департаменту муніципальної безпеки КМВА, у столиці до кінця доби 12 березня, а також вночі та вранці 13 березня на дорогах очікується ожеледиця.

Жителів та гостей столиці для уникнення травм просять дотримуватися порад під час ожеледиці. Для водіїв йдеться про дотримання швидкісного режиму, дистанції та відмову від ризикованих маневрувань. Також автомобілістам нагадують вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Пішоходам передусім радять не тримати руки в кишенях, а розмахувати ними в такт ходьби, адже так краще утримати рівновагу, а також бути уважними як на дорозі, так і на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.

Укргідрометцентр попереджає про негоду

В Україні оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища, що триватимуть з 12 по 15 березня через підвищення та утримання високих рівнів води.