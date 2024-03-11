Синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на тиждень. Розповів, де опади будуть найінтенсивнішими.

Зверніть увагу Литиме кілька днів поспіль: коли всю Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом

Україну накриють дощі

Кібальчич писав, що в найближчий період буде збільшення кількості опадів внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Зокрема, очікуються дощі, мокрий сніг.

Найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму,

– зазначив синоптик.

Цікаво, що температура повітря збережеться вищою за норму. Втім, на початку цього тижня на півночі Лівобережжя можливі нічні морози. Подекуди до -8 градусів.

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Прогноз на тиждень

У понеділок, 11 березня, на Заході подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів.

У вівторок на Правобережній частині нестійка погода. Буде дощ, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, можливий тумани. На Лівобережжі – переважно без опадів.

У середу, 13 березня, в більшості регіонів, окрім Криму, Луганщини й Сумщини, також будуть дощі й мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу. Також вночі на дорогах місцями ожеледиця.

У четвер знову невеликий мокрий сніг з дощем в західних і північних областях. Вдень у Криму можливийпомірний дощ. В інших регіонах – без істотних опадів.

У п'ятницю, 15 березня, на Сході та Півдні невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України без істотних опадів.

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