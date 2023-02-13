В Черниговской и Киевской области есть угроза подтоплений: села могут потерять сообщение

Синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях 13 – 16 февраля. В Киевской и Черниговской областях вероятны подтопления.

В Укргидрометцентре отметили, что на участке Верхнего Днепра внутри страны будет удерживаться значительное затопление поймы и нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами. Кроме того, возможно частичное затопление отдельных населенных пунктов. Уровень опасности – II.

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На Черниговщине и Киевщине есть угроза подтоплений

Синоптики отметили, что 13 – 16 февраля на участке Десны Новгород-Северский – Макошино также будет удерживаться затопление поймы и нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области. Уровень опасности – II.

В тот же период в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны, что в Броварском районе Киевщины, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 – 0,6 метра в сутки и удержание затопления поймы ниже поста Летки. Также не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы возле этого поста при содержании льда. Уровень опасности – І.



В Киевской и Черниговской областях могут быть подтопления / Фото Укргидрометцентр

В Украине прогнозируют перепады температуры

До 20 февраля в Украине ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры, осадками и порывистым ветром в отдельные дни. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Более холодные воздушные массы будут господствовать на Левобережье Украины, тогда как на Западе и Юге страны средняя температура в течение недели будет заметно выше климатической нормы,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 13 февраля, погоду определят северо-восточная периферия антициклона. В восточных областях будет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью – от 5 до 10 градусов мороза, а днем – от 2 мороза до 3 тепла.