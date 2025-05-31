Так, пригреет ли до +30 градусов уже вскоре – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будет ли +30 градусов

Наталья Птуха отметила, что в ближайшей синоптической перспективе (неделя – 10 дней) резкое изменение погоды не ожидается. Украина будет оставаться в таком температурном режиме и периодически с дождями. Впрочем, с этих выходных будет больше прояснения.

В дальнейшем, начиная с лета, есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона,

– сказала синоптик.

Объяснила, если сейчас +18 – +25, только на Юго-Востоке где-то до +28 градусов, то начиная с 3 – 4 июня уже может быть +20 – +25 градусов.

Наталья Птуха отметила, что, конечно, при тех перерывах в осадках, когда не будет облачности и в дневные часы будет солнышко, могут быть выше показатели. Однако, жары еще не будет.

В ближайшей синоптической перспективе тридцаток в большинстве регионов не ожидается. Может где-то по Юго-Востоку, но достаточно локально,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Кстати, по прогнозу синоптиков, июнь будет немного теплее нормы. Среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.