Так, чи пригріє до +30 градусів уже незабаром – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде +30 градусів

Наталія Птуха зазначила, що в найближчій синоптичній перспективі (тиждень – 10 днів) різка зміна погоди не очікується. Україна буде залишатися в такому температурному режимі та періодично з дощами. Втім, з цих вихідних буде більше прояснення.

Надалі, починаючи з літа, є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону,

– сказала синоптикиня.

Пояснила, якщо зараз +18 – +25, тільки на Південному Сході десь до +28 градусів, то починаючи з 3 – 4 червня вже може бути +20 – +25 градусів.

Наталія Птуха наголосила, що, звичайно, при тих перервах в опадах, коли не буде хмарності й у денні години буде сонечко, можуть бути вищі показники. Однак, спеки ще не буде.

У найближчій синоптичній перспективі тридцяток у більшості регіонів не очікується. Може десь по Південному Сходу, але досить локально,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

До речі, за прогнозом синоптиків, червень буде трохи теплішим за норму. Середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.