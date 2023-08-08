Так, сегодня дожди и грозы пройдут в большинстве регионов. Как долго в августе еще будут осадки, рассказывает 24 Канал.

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Когда прекратятся дожди

Синоптики Укргидрометцентра обнародовали прогноз на ближайшие трое суток.

8 августа в западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков,

– говорится в сообщении.

Также отметили, что днем столбики термометров будут достигать +21...+26 градусов. На Западе только +17...+22, в то время как на Востоке и Юго-Востоке +27...+32.

В среду, 9 августа, ночью в центральных и северных областях, днем на Северо-Востоке и на крайнем Западе страны, а 10 августа в западной части пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков. Тем не менее температура существенно не изменится.

Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, в пятницу, возможно, будет лить на Севере, Востоке и в центральной части Украины. Однако уже 12 августа, вероятно, будет сухо по всей территории нашего государства.

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Ориентировочный прогноз на 12 августа / Скриншот из Укргидрометцентра