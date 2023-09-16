Будет ли еще +30 и более, в интервью 24 Канала рассказала Наталья Птуха. Кстати, синоптик Укргидрометцентра также поделилась прогнозом, ждать ли в ближайшее время затяжных осенних ливней.

Обратите внимание Синоптики ответили, будет ли сильное похолодание в ближайшее время

Будет ли еще сильная жара в сентябре, когда снизится температура

Наталья Птуха рассказала, что 16 – 17 сентября температура немного опустится, особенно ночью, потому что снова будет антициклон, меньше облаков и соответственно скорее будет охлаждаться приземный слой воздуха.

"Ночью столбики опустятся до +7...+13 градусов после прохождения (атмосферного – 24 Канал) фронта, только в южной части до +16", – отметила синоптик.

В то же время подчеркнула, что дневные температуры снова несколько повысятся. Если 15 – 16 числа определенное понижение до +18...+23 градусов, то уже 17 – 18 сентября снова вернутся теплые +21...+27.

Впрочем, это стандартная ситуация. Осенью, когда ночь более прохладная из-за отсутствия облаков, но воздух уже более осенний, длина светового дня сокращается. Однако днем солнце имеет еще довольно хороший угол, и соответственно прогревает до более высоких значений температуры.

+21...+27 может быть, поэтому утром нужно традиционно немного теплее одеваться, а днем наслаждаться такими остатками летнего тепла. А +30 в ближайшей перспективе не будет. Каких-либо резких заливов теплого воздуха с Юга пока не прогнозируем. Если их не будет, то уже, пожалуй, и +30 тоже не будет,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, синоптик отметила, что наблюдавшиеся в сентябре +30 градусов и выше не являются аномальными для этого месяца. Это совсем обычные температурные показатели, в особенности за счет антициклональной погоды.

"Никаких рекордов сейчас нет и не ожидаются", – подытожила Птуха.