Чи буде ще +30 і більше, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. До речі, синоптикиня Укргідрометцентру також поділилася прогнозом, чи чекати найближчим часом затяжних осінніх злив.

Зверніть увагу Синоптики відповіли, чи буде сильне похолодання вже найближчим часом

Чи буде ще сильна спека у вересні, коли знизиться температура

Наталія Птуха розповіла, що 16 – 17 вересня температура трохи опуститься, особливо вночі, тому що знову буде антициклон, менше хмар і відповідно швидше буде охолоджуватися приземний шар повітря.

"Уночі стовпчики опустяться до +7...+13 градусів після проходження (атмосферного – 24 Канал) фронту, лише в південній частині до +16", – зазначила синоптикиня.

Водночас наголосила, що денні температури знову дещо підвищаться. Якщо 15 – 16 числа певне зниження до +18...+23 градусів, то вже 17 – 18 вересня знову повернуться теплі +21...+27.

Втім, що це стандартна ситуація. Восени, коли ніч більш прохолодна через відсутність хмар, але повітря вже більш осіннє, довжина світлового дня скорочується. Однак, вдень сонце має ще доволі-таки гарний кут, і відповідно прогріває до вищих значень температури.

+21...+27 може бути, тому вранці треба традиційно трохи тепліше вдягатися, а вдень насолоджуватися ще такими залишками літнього тепла. А +30 у найближчій перспективі не буде. Якихось різких затоків теплого повітря з Півдня поки не прогнозуємо. Якщо їх не буде, то вже, мабуть, і +30 також не буде,

– підкреслила Наталія Птуха.

До речі, синоптикиня зазначила, що +30 градусів і вище, які спостерігалися у вересні, не є аномальними для цього місяця. Це абсолютно типові температурні показники, особливо за рахунок антициклональної погоди.

"Ніяких рекордів зараз немає і не очікуються", – підсумувала Птуха.