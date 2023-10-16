Во вторник под влиянием антициклона будет без осадков. В среду – небольшие дожди, вероятно, только в центральных областях. Впрочем, дальше осадки охватят практически всю территорию Украины. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда снова ждать дождей в Украине

По прогнозу синоптика, уже в четверг, 19 октября, ночью на Юге и Приазовье, днем также в западных и центральных областях пройдут дожди. В Карпатском регионе значительные. Только в северных и восточных областях без существенных осадков.

В пятницу, 20 октября, в связи с активизацией циклонической деятельности на всей территории страны ожидается неустойчивая и дождливая погода. Кое-где не исключены значительные осадки, на Полесье с мокрым снегом,

– отметил Кибальчич.

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Ориентировочный прогноз погоды на 20 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавил, что в субботу на Севере, Западе и Востоке сохранится дождливая и холодная погода. Тем временем в центральных и южных областях уже будет преимущественно без осадков и довольно тепло.

"Температура воздуха ночью распределится следующим образом: от +2…+7 в северных и западных областях до +11…+16 на Юге страны. Днем максимальные значения температуры достигнут +5…+12, в южной половине и в Крыму +22…+ 27 градусов", – рассказал синоптик.

Также Игорь Кибальчич отметил, что в воскресенье, 22 октября, на Севере ожидается небольшой, а кое-где и умеренный дождь. На остальной территории Украины уже без существенных осадков.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12. Только в южных и западных областях еще 13 –18 градусов тепла.