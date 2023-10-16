У вівторок, під впливом антициклону буде без опадів. У середу – невеликі дощі, ймовірно, лише в центральних областях. Втім, далі опади охоплять практично всю територію України. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли знову чекати дощів в Україні

За прогнозом синоптика, уже в четвер, 19 жовтня, вночі на Півдні та у Приазов'ї, вдень також у західних і центральних областях пройдуть дощі. У Карпатському регіоні подекуди значні. Лише у північних та східних областях без істотних опадів.

У п'ятницю, 20 жовтня, у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності, на всій території країни очікується нестійка та дощова погода. Подекуди не виключені значні опади, на Поліссі з мокрим снігом,

– зазначив Кібальчич.

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Орієнтовний прогноз погоди на 20 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додав, що у суботу на Півночі, Заході та Сході також збережеться дощова та холодна погода. Тим часом у центральних та південних областях вже переважно без опадів і доволі-таки тепло.

"Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від +2…+7 у північних та західних областях до +11…+16 на Півдні країни. Вдень максимальні значення температури досягнуть +5…+12, у південній половині та в Криму +22…+27 градусів", – розповів синоптик.

Також Кібальчич зазначив, що в неділю, 22 жовтня, на Півночі очікується невеликий, а подекуди й помірний дощ. На решті території України вже без істотних опадів.

Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +7…+12. Тільки у південних та західних областях ще 13 – 18 градусів тепла.