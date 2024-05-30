И возможно ли еще значительное похолодание, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Будет ли еще похолодание

Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха этим летом будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.

Кстати, сильнейшие аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях.

Существенные и длительные снижения температуры маловероятны,

– отметила Вера Балабух.

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Когда в Украине будет самая большая жара

По словам метеоролога, самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа. Особенно в южных и юго-восточных областях.