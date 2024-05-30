Та чи можливе ще значне похолодання, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Чи буде ще похолодання

Відповідно до оновлених сезонних прогнозів погоди, очікується, що температура повітря цього літа буде на 1 – 2 градуси вищою, аніж зазвичай.

До речі, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях.

Суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні,

– зазначила Віра Балабух.

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Коли в Україні буде найбільша спека

За словами метеорологині, найвища температура очікується в липні й першій половині серпня. Особливо в південних і південно-східних областях.