Та чи можливе ще значне похолодання, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
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Чи буде ще похолодання
Відповідно до оновлених сезонних прогнозів погоди, очікується, що температура повітря цього літа буде на 1 – 2 градуси вищою, аніж зазвичай.
До речі, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях.
Суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні,
– зазначила Віра Балабух.
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Коли в Україні буде найбільша спека
За словами метеорологині, найвища температура очікується в липні й першій половині серпня. Особливо в південних і південно-східних областях.
Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу