Когда ждать наибольшей жары, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
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Жара в Украине
Эксперт отметила, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа.
Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях,
– рассказала Вера Балабух.
Кстати, существенные и длительные снижения температуры в Украине маловероятны.
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Метеоролог отметила, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.
Также эксперт добавила, что в случае усиления циклонической активности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.
"Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – рассказала Балабух.
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Как пережить жару
- Держите температуру в помещении не выше, чем +32 градуса днем и +24 ночью.
- Проветривайте помещение ночью и утром. Днем наоборот – закрывайте окна и закрывайте их шторами или жалюзи.
- Пейте много воды.
- Принимайте прохладный душ или ванну.
- Не выходите на улицу в самое жаркое время дня. Если все же пришлось выйти, то одевайте легкую светлую одежду и прикрывайте голову.
- Наносите на кожу солнцезащитный крем.
- Попробуйте есть меньше мяса, ведь тело тратит дополнительную энергию на переваривание.
- По возможности избегайте тяжелых физических нагрузок.
- Используйте светлое постельное белье и простыни, без подушек, чтобы избежать накопления тепла.
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Как пережить жару / Инфографика 24 Канала