Коли чекати найбільшої спеки, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

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Спека в Україні

Експертка зазначила, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня.

Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях,

– розповіла Віра Балабух.

До речі, суттєві та тривалі зниження температури в Україні малоймовірні.

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Чи будуть затяжні зливи влітку 2024

Метеорологиня зазначила, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.

Також експертка додала, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.

"Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – розповіла Балабух.

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Як пережити спеку

Тримайте температуру в приміщенні не вище, ніж +32 градуси вдень і +24 вночі.

Провітрюйте приміщення вночі та вранці. Вдень навпаки – зачиняйте вікна й закривайте їх шторами чи жалюзі.

Пийте багато води.

Приймайте прохолодний душ або ванну.

Не виходьте на вулицю в найспекотнішу пору дня. Якщо все ж довелося вийти, то одягайте легкий світлий одяг і прикривайте голову.

Наносьте на шкіру сонцезахисний крем.

Спробуйте їсти менше м'яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення.

За можливості уникайте важких фізичних навантажень.

Використовуйте світлу постільну білизну та простирадла, без подушок, щоб уникнути накопичення тепла.

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