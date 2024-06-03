Коли чекати найбільшої спеки, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

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Спека в Україні

Експертка зазначила, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня.

Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних, південно-східних областях,
– розповіла Віра Балабух.

До речі, суттєві та тривалі зниження температури в Україні малоймовірні.

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Чи будуть затяжні зливи влітку 2024

Метеорологиня зазначила, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.

Також експертка додала, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.

"Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – розповіла Балабух.

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Як пережити спеку

  • Тримайте температуру в приміщенні не вище, ніж +32 градуси вдень і +24 вночі.
  • Провітрюйте приміщення вночі та вранці. Вдень навпаки – зачиняйте вікна й закривайте їх шторами чи жалюзі.
  • Пийте багато води.
  • Приймайте прохолодний душ або ванну.
  • Не виходьте на вулицю в найспекотнішу пору дня. Якщо все ж довелося вийти, то одягайте легкий світлий одяг і прикривайте голову.
  • Наносьте на шкіру сонцезахисний крем.
  • Спробуйте їсти менше м'яса, адже тіло витрачає додаткову енергію на перетравлення.
  • За можливості уникайте важких фізичних навантажень.
  • Використовуйте світлу постільну білизну та простирадла, без подушок, щоб уникнути накопичення тепла.

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Як пережити спекуЯк пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу