Чи буде сильна спека на початку літа, якої погоди чекати в червні, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Яка буде погода в червні

"Поки що немає розрахунків про значну спеку в червні. Навіть для першої декади червня, також ми не спостерігаємо якихось дуже високих значень температур", – зазначила Наталія Птуха.

Додала, що, загалом, за прогнозами фахівців, середня місячна температура в червні очікується в межах 19 – 23 градусів. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, 16 – 19.

Це на 1,5 – 2 градуси вище за кліматичну норму, але це не критично. Сподіваємось, що такої (значної – 24 Канал) спеки все ж таки не буде. Хоча, звичайно, кілька днів із високими значеннями температури абсолютно не виключені,

– наголосила синоптикиня.

Пояснила, що з огляду на глобальні кліматичні зміни, тенденція зберігається, що в цей період у наших широтах дедалі частіше переважають максимуми температурні денні доволі високі.

До речі, якщо говорити про кліматичні характеристики, те, що колись було зафіксовано, то максимум був і 32 – 38,5 градусів, а в Одеській, Луганській, Харківській та Херсонській областях подекуди навіть 39 – 39,8 градуса.

За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів у червні очікується в межах 49 – 90 міліметрів. У Карпатах і подекуди на Прикарпатті 117 – 171. Це в межах норми.

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