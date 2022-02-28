Погода меняется, военным нужны дождевики, – мэр Николаева
28 февраля 2022 , 17:14Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Мэр Николаева Виталий Ким сообщил об изменении погоды и призвал граждан приносить дождевики украинским военным. Это поможет украинским защитникам не промокнуть, а также отличаться по цвету от формы российских оккупантов.
Виталий Ким попросил граждан поискать дождевики – целлофановые или такие, которые не пропускают влагу. Призвал приносить все, что есть – по его словам, пойдут даже дождевики "Партии регионов", главное, чтобы были.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Видеообращение Виталия Кима:
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.