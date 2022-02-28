Погода меняется, военным нужны дождевики, – мэр Николаева

28 февраля 2022 , 17:14
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Виталий Ким

Мэр Николаева Виталий Ким сообщил об изменении погоды и призвал граждан приносить дождевики украинским военным. Это поможет украинским защитникам не промокнуть, а также отличаться по цвету от формы российских оккупантов.

Виталий Ким попросил граждан поискать дождевики – целлофановые или такие, которые не пропускают влагу. Призвал приносить все, что есть – по его словам, пойдут даже дождевики "Партии регионов", главное, чтобы были.

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Видеообращение Виталия Кима:

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Автор: Ярослава Прадід